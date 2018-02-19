Gazetemizde de uzun müddet yazarlık yapan Prof. Dr. Songar, ‘Bir Gönül İnsanı: Prof. Dr. Ayhan Songar’ın hayatı başlıklı panelde konuşuldu. Panelde, Songar’ın kızı Neslihan Songar Tezcan “Burada bugün büyük bir vefa örneği sergilendi. Bu güzel toplantının hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi. Panelin ardından programa katılan dinleyiciler, Songar’la alakalı hatıralarını paylaştılar. İHA
Merhum Songar hatıralarıyla anıldı
19.02.2018 - 07:06 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yarım asrı bulan fiilî doktorluğunun yanı sıra tasavvuf, sibernetik ve fotoğraf alanında da uzman olan Prof. Dr. Ayhan Songar, Türk Edebiyatı Vakfında düzenlenen bir programla yâd edildi.
Etiketler : Prof. Dr. Ayhan Songar,
544727 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/544727.aspx
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