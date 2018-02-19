Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizde de uzun müddet yazarlık yapan Prof. Dr. Songar, ‘Bir Gönül İnsanı: Prof. Dr. Ayhan Songar’ın hayatı başlıklı panelde konuşuldu. Panelde, Songar’ın kızı Neslihan Songar Tezcan “Burada bugün büyük bir vefa örneği sergilendi. Bu güzel toplantının hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi. Panelin ardından programa katılan dinleyiciler, Songar’la alakalı hatıralarını paylaştılar. İHA