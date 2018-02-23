Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşadığı hayattan bıkıp, depresyona giren Türkân Mutlu, cimri kocası Sıtkı’yı ikna ederek bir terapiste gider. Terapist, Türkân’ı depresyondan kurtaramayınca aileye tatil tavsiyesinde bulunur. Bunun üzerine Sıtkı, bir karavan kiralayarak 9 senedir tatil yüzü görmeyen ailesini, gerçekten mutlu etmeye karar verir. Antalya’ya doğru yola çıkan Mutlu ailesi, bir köy yakınlarında kaza yapınca işler değişir. Sıtkı ve Türkân bir müddet misafir oldukları yerde, köylülere kendilerince bir şeyler öğretmeye kalkarlar. ‘Görevimiz Tatil’ seyirciyi eğlendirme üzerine dizayn edilmiş bir film olarak göze çarpıyor.