Sinema ve müziği buluşturan film gösterimleri mart, nisan, mayıs, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının son pazar günü İstanbul’daki Bomontiada Alt’da devam edecek. “İçinden Caz Geçen Filmler”in gösterimleri, Sundance Film Festivali’nden jüri ve izleyici ödülüyle dönen 2014 yapımı “Whiplash” ile 25 Şubat’ta başlayacak.
'Cazlı filmler' geliyor
23.02.2018 - 10:04 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Garanti Caz Yeşili, “İçinden Caz Geçen Filmler” serisiyle sinemaseverlerle buluşacak.
Etiketler : cazlı filmler,sinema,
545790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/545790.aspx
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