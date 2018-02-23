Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema ve müziği buluşturan film gösterimleri mart, nisan, mayıs, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının son pazar günü İstanbul’daki Bomontiada Alt’da devam edecek. “İçinden Caz Geçen Filmler”in gösterimleri, Sundance Film Festivali’nden jüri ve izleyici ödülüyle dönen 2014 yapımı “Whiplash” ile 25 Şubat’ta başlayacak.