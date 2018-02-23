Yazar Delice, “Her şeyi kendisi için isteyen ben duygusu, aile yuvalarını yıktığı gibi insanları da kalabalıklar içinde boğulur hâle getirdi. Bu eserimde, gerçek bir hadiseden yola çıktım. Eşinden boşanmak isteyen birinin inanılmaz değişimini ele aldım” dedi. İHA
Delice'den yeni roman: Mutluluk sende
23.02.2018 - 10:07 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazeteci-Yazar Halil Delice’nin, yaşanmış bir hadiseden ilham alarak yazdığı ve aile yuvasının, ebedi güzelliklere kavuşturan huzur yuvası olmasını anlatan ‘Mutluluk Sende’ isimli romanı raflardaki yerini aldı.
Etiketler : halil delice,mutluluk sende,
545792 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/545792.aspx
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