Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Delice, “Her şeyi kendisi için isteyen ben duygusu, aile yuvalarını yıktığı gibi insanları da kalabalıklar içinde boğulur hâle getirdi. Bu eserimde, gerçek bir hadiseden yola çıktım. Eşinden boşanmak isteyen birinin inanılmaz değişimini ele aldım” dedi. İHA