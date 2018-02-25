Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitimi için Türkiye'ye 2014'te gelen 28 yaşındaki Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dünyasının lideri olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kitlelere tanıtmak amacıyla Bengalce bir kitap yazdığını belirtti.

Gazi Üniversitesinde doktora yapan Rahman, dünyada en çok konuşulan altıncı dil olan Bengalcede Erdoğan'ı ve yeni Türkiye'yi anlatan bir kitabın bulunmaması nedeniyle söz konusu kitabı yazdığını dile getirdi.

Kitabı yazarken genellikle Türkçe kitap, tez ve makalelerden ayrıca AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanlarının röportajlarından faydalandığının altını çizen Rahman, kitabının ülkesinde çok büyük bir muhabbet ve sevgiyle karşılandığını ifade etti.

"Erdoğan tam bir siyasetçi ve değişim ustası"

Erdoğan dendiğinde aklına "İslam dünyası için çok çalışan ve değişimler meydana getiren birinin" geldiğini dile getiren Rahman, Erdoğan'ın Bangladeş'te her geçen gün daha fazla tanındığını söyledi.

"Erdoğan: Değişim Ustası" adlı kitabın Bangladeş'in en önemli üç gazetesinde haber olarak yer aldığına işaret eden Rahman, kitabın ilk baskısının dört günde tükendiğini, ikinci baskının da yakında piyasaya çıkacağını belirtti.

Rahman, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Erdoğan tam bir siyasetçi ve değişim ustası. Türkiye'yi nereden nerelere getirdi." dedi.

"Türkiye'ye dua ediyorum"

Kitabın 12 bölümden oluştuğunu, ilk bölümlerde Erdoğan'ın çocukluğunu ve gençlik yıllarını anlattığını ifade eden Rahman, daha sonraki bölümlerde hem Türk siyasi tarihini hem de Erdoğan'ın siyasi kariyerini ele aldığını dile getirdi.

Rahman, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine de kitapta değindiğini belirterek "Türkiye'nin geleceği çok aydınlık. Erdoğan ve Türkiye, engellere rağmen 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye, Filistin ve Arakan sorunlarında da görüldüğü üzere İslam dünyasının liderliğini sürdürmeye devam edecek. Türkiye'ye bunun için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.