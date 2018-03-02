Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmde Murat Cemcir, Ahmet Kural, Saadet Aksoy ve Cengiz Bozkurt gibi isimler rol alıyor. Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat, oldukça şımarık bir adamdır. Ferhat, sağ kolu Gökhan ile gittiği bir mekânda, restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptırır. Genç adam, kıza deliler gibi âşık olur ancak Elif hiç de narin biri değildir. Sert karakteri ve kıvrak bir zekâsı olan Elif, şımarık CEO’yu çok zorlayacaktır.