Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti'nce 18. yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa edilen ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 5 Temmuz 1828 tarihinde, Rus General Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı "Büyük Tabya"da 500 asker şehit edildi.

Tabyaları düşürüp Kars Kalesi'ni ele geçiren Rusların da 4 bin kayıp verdiği saldırı sonrası yerli ve yabancı kayıtlara "Kanlı Tabya" olarak geçen tarihî tabya, yaklaşık bir ay önce "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi" olarak düzenlenip ziyarete açıldı.

Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi", Sarıkamış Harekatı'nın canlandırılması, donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ziyaretçilerini duygulandırıyor.

Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran balmumu heykellerin yanı sıra müze girişindeki aynalar vasıtasıyla şehit askerlerin sonsuza kadar anılması amacıyla çarıkları üzerine konulan ışıklarla görsel oluşturulan müzeyi son bir ayda 5 bin 970 kişi ziyaret etti.

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'a ikinci müzeyi kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Müzenin resmi olarak açılmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını ifade eden Alp, şu bilgileri paylaştı:

"Müzemize çok yoğun ilgi var. Kars Valisi Rahmi Doğan'ın Kars'taki kültür varlıkları ve turizme yönelik yaptırdığı çalışmaların semeresi alınmaya başlandı. Doğu Ekspresi yoluyla Kars'a müthiş turist sirkülasyonu var. Arkeoloji müzesine 6 ayda gelen ziyaretçi sayısına bir ayda ulaşıyoruz. Son bir ayda müzemizi gezen ziyaretçi sayısı 5 bin 970 kişi. Aynı rakamlar arkeoloji müzemiz, Ani Örenyeri için geçerli. Bir önceki yılda 6-7 ayda ulaşamadığımız ziyaretçi sayılarına bu sene şimdiden ulaştık. Bu sirkülasyon devam ederse yıllık ziyaretçi sayımız her müze için 30-40 bini geçecek."

"Tüyleriniz diken diken oluyor"

İstanbul'dan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesine gelen Leman Banu Orbay da ilk defa geldiği Kars'ı çok beğendiğini söyleyerek, "Kars'a gezmeye geldim, bu müzeden çok etkilendim. Burası, Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı döneminde yaşananları insana hissettiriyor. Müzede hem tarih hakkında bilgi alıyorsunuz hem de o günleri hissettiğiniz için tüyleriniz diken diken oluyor. Burayı herkesin görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Osman Nuri Özpekel de müzeyi gezerken çok duygulandığını anlatarak, "Bu müzeyi gezince kemiklerim bir kez daha sızladı." ifadesini kullandı.