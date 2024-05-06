Ama hangi kabir? Yunus Emre yeni karşılama merkezi başında anıldı

Yunus Emre, vefatının 703’üncü yıl dönümünde yeni yapılan kabri başında anıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un da bulunduğu kalabalık bir heyet Mihalıççık’ın Yunus Emre Mahallesi’ne trenle gelerek dua etti. Peki gerçekten Yunus Emre burada mı yatıyor?

Programda konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, il müftüsü tarafından dua edildi. Antakya Medeniyetler Korosu Yunus Emre'den şiirler seslendirdi. Halka "Yunus Aşı" denilen dağıtılmasıyla sona erdi.

Programda konuşan Vali Aksoy, “Yunus Emre'yi anma gününde, haftasında bugün özel bir açılışı da gerçekleştiriyor olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk kültürü içerisinde önemli bir yeri olan Yunus Emre'nin burada her yıl yapılan etkinliklerin de bir karşılama merkezine ihtiyaç vardı. Ve bu karşılama merkezini de Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Gelen kişilere bölgeyle, alanla ilgili ön bilgilerin verilebileceği ve bölgenin tanıtımına katkı sunabilecek böyle bir merkezin yapımını gerçekleştirdikleri için Yunus Emre Enstitümüze çok teşekkür ediyorum."

YUNUS EMRE'NİN KABRİ NEREDE?

Aslında Yunus Emre'nın hem yaşadığı yer hem de vefat ettiği nokta hakkında pek çok rivayet bulunuyor.

Hakkında tez hazırlayan ve en detaylı araştırmaları yapan Prof. Dr. Mustafa Tatçı bugüne kadar Yunus Emre’nin mezarı, makamı veya türbesi diye adlandırılan yerleri tespit ediyor.

Tatcı’nın Yunus Emre’den bahseden kaynaklardan derleyerek kaydettiği şekliyle 15’in üzerinde nokta bulunuyor. Bunlar şöyle:

Eskişehir: Mihalıççık, Sarıköy, köyün şimdiki adı Yunus Emre, yeni bir türbe ve külliye yapıldı.

Karaman: Kirişçi Baba veya Yunus Emre Camii

Kırşehir: Niğde Ortaköy ile Kırşehir arasında, son dönemde üzerine yeni bir türbe yapıldı.

Bursa: Emir Sultan’a giden yol üzerinde Şibli mevkii Sadi Tekkesi

Ordu: Ünye

Manisa: Kula ile Salihli arasında Emre Sultan köyünde Taptuk Türbesi ve Yunus Emre Mezarı.

Erzurum: Palandöken Dağı Tuzcu/Dutçu köyüTaptuk ve Yunus Emre Mezarı

Isparta: Keçiborlu, Uluborlu Eğirdir

Afyon: Döğer köyü Emre Sultan Mezarı ve Sandıklı Yeniçay köyü

Sivas

İzmir: Tire Yunus Emre Camii

Aksaray: Tapduk köyünde Tapduk ve Yunus’a ait iki mezar

Tokat

Bugünkü Yunanistan’da olan Limni adası

Kuzey Azerbaycan’ın Gah bölgesi. Yunus Emre ve şeyhi Taptuk Emre adına iki türbe.



