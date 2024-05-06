Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Ama hangi kabir? Yunus Emre yeni karşılama merkezi başında anıldı

Ama hangi kabir? Yunus Emre yeni karşılama merkezi başında anıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ama hangi kabir? Yunus Emre yeni karşılama merkezi başında anıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi

Yunus Emre, vefatının 703’üncü yıl dönümünde yeni yapılan kabri başında anıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un da bulunduğu kalabalık bir heyet Mihalıççık’ın Yunus Emre Mahallesi’ne trenle gelerek dua etti. Peki gerçekten Yunus Emre burada mı yatıyor?

Programda konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, il müftüsü tarafından dua edildi. Antakya Medeniyetler Korosu Yunus Emre'den şiirler seslendirdi. Halka "Yunus Aşı" denilen dağıtılmasıyla sona erdi.

Programda konuşan Vali Aksoy, “Yunus Emre'yi anma gününde, haftasında bugün özel bir açılışı da gerçekleştiriyor olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk kültürü içerisinde önemli bir yeri olan Yunus Emre'nin burada her yıl yapılan etkinliklerin de bir karşılama merkezine ihtiyaç vardı. Ve bu karşılama merkezini de Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Gelen kişilere bölgeyle, alanla ilgili ön bilgilerin verilebileceği ve bölgenin tanıtımına katkı sunabilecek böyle bir merkezin yapımını gerçekleştirdikleri için Yunus Emre Enstitümüze çok teşekkür ediyorum."

Ama hangi kabir? Yunus Emre yeni karşılama merkezi başında anıldı - 1. Resim

YUNUS EMRE'NİN KABRİ NEREDE?

Aslında Yunus Emre'nın hem yaşadığı yer hem de vefat ettiği nokta hakkında pek çok rivayet bulunuyor.

Hakkında tez hazırlayan ve en detaylı araştırmaları yapan Prof. Dr. Mustafa Tatçı bugüne kadar Yunus Emre’nin mezarı, makamı veya türbesi diye adlandırılan yerleri tespit ediyor.

Tatcı’nın Yunus Emre’den bahseden kaynaklardan derleyerek kaydettiği şekliyle 15’in üzerinde nokta bulunuyor. Bunlar şöyle:

  • Eskişehir: Mihalıççık, Sarıköy, köyün şimdiki adı Yunus Emre, yeni bir türbe ve külliye yapıldı.
  • Karaman: Kirişçi Baba veya Yunus Emre Camii
  • Kırşehir: Niğde Ortaköy ile Kırşehir arasında, son dönemde üzerine yeni bir türbe yapıldı.
  • Bursa: Emir Sultan’a giden yol üzerinde Şibli mevkii Sadi Tekkesi
  • Ordu: Ünye
  • Manisa: Kula ile Salihli arasında Emre Sultan köyünde Taptuk Türbesi ve Yunus Emre Mezarı.
  • Erzurum: Palandöken Dağı Tuzcu/Dutçu köyüTaptuk ve Yunus Emre Mezarı
  • Isparta: Keçiborlu, Uluborlu Eğirdir
  • Afyon: Döğer köyü Emre Sultan Mezarı ve Sandıklı Yeniçay köyü
  • Sivas
  • İzmir: Tire Yunus Emre Camii
  • Aksaray: Tapduk köyünde Tapduk ve Yunus’a ait iki mezar
  • Tokat
  • Bugünkü Yunanistan’da olan Limni adası
  • Kuzey Azerbaycan’ın Gah bölgesi. Yunus Emre ve şeyhi Taptuk Emre adına iki türbe.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
Antalyaspor - Pendikspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tam 9 yıldır bakımı yapılıyordu! Divriği Ulu Cami açıldı - Kültür - SanatTam 9 yıldır bakımı yapılıyordu! Divriği Ulu Cami açıldıFotoğraflarıyla Türkiye'nin fark edilemeyen kuşlarına dikkat çekiyor! - Kültür - SanatFotoğraflarıyla Türkiye'nin fark edilemeyen kuşlarına dikkat çekiyor!Haftanın sanat ajandası | "Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam" sizleri bekliyor! - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası | "Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam" sizleri bekliyor!İnsanlığın enstantaneleri... Ödüllü fotoğraflar Arter’de - Kültür - SanatÖdüllü fotoğraflar arter’deKarikatüristin renkli dünyası... Latif Demirci'ni eserleri sergileniyor - Kültür - SanatKarikatüristin renkli dünyası...Haftanın kitapları | Pompei halkı nasıl yaşıyordu? - Kültür - SanatHaftanın kitapları | Pompei halkı nasıl yasıyordu?
Sonraki Haber Yükleniyor...