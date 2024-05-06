Fotoğraflarıyla Türkiye'nin fark edilemeyen kuşlarına dikkat çekiyor!

Haftanın sanat ajandası | "Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam" sizleri bekliyor!

Haftanın sanat ajandası | "Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam" sizleri bekliyor!

Doğa fotoğrafçısı Onur Salkım dağ tepe demeden Türkiye'nin kuşlarını fotoğraflıyor. Salkım uzun zamandır oluşturduğu koleksiyonunu "Fark Et: Doğanın Özgür Kanatları" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Yayınladığı manifestoyla yanıbaşımızdaki doğal güzelliklere dikkat çekiyor. Sergi İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde 29 Mayıs'a kadar ziyaret açık.

24 Nisan Çarşamba günü İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde (İKÜSAG) sanatsever ve doğaseverlerin beğenisine sunulan sergi başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında doğal ortamlarında çekilmiş 30 fotoğraftan oluşuyor.

Her bir fotoğrafta bilgilendirme notunun da yer aldığı sergide, kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Onur Salkım'ın objektifinden çekilmiş fotoğrafların yanında, tabiattan kesitlerin bulunduğu videolar da yer alıyor.

Sergide şehirleşme, tarım ve avcılık gibi konularda da verilen sosyal mesajlar dikkat çekiyor.

Salkım sergi alanında paylaştığı manifesto metninde ziyaretçilerine şöyle şunları ifade ediyor:

"Her yıl milyarlarca göçmen kuş mevsimlerle değişen zamanın döngüsüne kanat çırparken, kimi yanı başımızda bir parkta kimi evimizin-iş yerimizin bahçesinde kimi ise gözden uzak açık tarım arazilerinde kendine kışı/yazı geçireceği bir yer aramaktadır. Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle kuşlar için önemli bir göç rotası üstünde yer almakta ve bugüne kadar kayıt altına alınmış yerleşik ve göçmen toplam 500 farklı türe ev sahipliği yapmaktadır. Küresel ısınma ve kentleşmenin baskısı altında yaşam alanları günden güne daralan bu özgür ruhlar her şeye rağmen yaşam mücadelesini istikrarla sürdürmekte. Peki bizler yanı başımızdan gelip geçen bu güzelliklerin ne kadar farkındayız?

Aynı doğayı paylaştığımız bu eşsiz güzelliklerin dünyasına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergide, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli noktalarında doğal ortamında çekilmiş 30 fotoğraf ve bilgilendirme notları yer almaktadır. Tüm sanatsever ve doğaseverlere iyi seyirler dilerim."

Onur Salkım "Fark Et: Doğanın Özgür Kanatları sergisiyle, sanatsever ve doğaseverleri kuşların özgür dünyasına davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı dünyayı paylaştığımız eşsiz güzelliklere dikkat çekmek ve onların yaşam alanlarının önemini vurgulamak istiyoruz." dedi.

Sergi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKUSAG) 24 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilir.