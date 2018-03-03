Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği ile Haşimi Yayınevi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği “3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” başladı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da katıldığı açılış programı Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın bir kültür, sanat, tarih, hoşgörü, ilim ve irfan şehri olduğunu söyledi. Türkmen, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri”nin kitapseverler için ayrı bir pencere açacağına inandığını ifade etti.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı da etkinliğin, İslam dünyasının en büyük fuarı olması temennisinde bulundu. Kitap ve kültür günleri, 11 Mart’a kadar Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.