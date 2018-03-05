Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başar, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğinin (KSMD) Bursa’daki “Kültür Sanat Buluşmaları” faaliyetinde konuştu. Batı sanatlarının ‘papağanca’ taklit edilmesinin yanlış olduğunu aktaran Başar, şöyle konuştu: Biz 2 asırdır kendi gölgemizi kaybetmiş durumdayız. Bize ait ne varsa hepsini hor gördük, talan ettiler göz yumduk, parayla sattık. Ama biz 2 asırlık kafadan artık sıyrıldık. Bizim sanatlarımız sadece bir sanat değil, arkasında dünyalar yatıyor. Geleneksel sanatlarımızda çok güzel inançlar, kültürel temeller, tarih var ki her birinden yüzlerce doktora konusu çıkar.

Son yıllarda hat ve ebru sanatına büyük destek verdiğini de anlatan sanatçı “Bu çalışmalar gösteriyor ki özümüze dönüşün hasreti artık son raddeye gelmiştir” dedi.