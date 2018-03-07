Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları, Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesinin katılımıyla 14-18 Mart tarihleri arasında ‘2. Eskimeyen Film Günleri’ni düzenliyor. Programda, 'Klasikler', 'Gizli Hazineler' ve 'Taşra Filmleri' adlarıyla üç başlık bulunuyor. Film günlerinde Metin Erksan, Lütfi Akad, Yavuz Turgul ve Yılmaz Erdoğan gibi yönetmenlerin filmleri gösterilecek.