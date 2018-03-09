Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde düzenlenecek “Sultan Bestekârlar” konseri, 10 Mart’ta İstanbul Topkapı Sarayı’nın 1. avlusunda yer alan Aya İrini’de verilecek. Musa Göçmen’in yöneteceği orkestrada ABD, Arnavutluk, Brezilya, Arjantin, Polonya, Yunanistan, Romanya ve İngiltere gibi ülkelerden toplam 10 müzisyen yer alacak. Konsere katılacak sanatçılar, sultanların beste eserlerinin yanı sıra kendi ülkelerinden de şarkılar icra edecek. Repertuvarda, aralarında Sultan 4. Murad’a ait Uzzal Peşrev ve Sultan 1. Mahmud’un Şehnaz Peşrev eserlerine de yer verilecek.