Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Yönetmen Halil Demirci tarafından zaferin 100. yılında beyazperdeye taşınan “Son Cephe” filmi, I. Dünya Savaşı esnasında Gümüşhane’deki Rus işgalini ve ardından kazanılan Harşit Zaferi’ni mevzu ediniyor. Geniş bir kadroyla 10 ayda yayına hazırlanan “Son Cephe” TGRT Belgesel kanalında da seyirciyle buluşacak.