Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaleme aldığı Rüzgâr Olmak İsteyen Çocuk’un lansmanını yapan Başak Sayan “Anne olduktan sonra kendi kendimle kalabildiğim zamanlarda insanın aklına çok fikir geliyor. Bu kitap tam da böyle bir zamanda ortaya çıktı. Çocuklarıma anlatmak istediğim, vermek istediğim mesajları böyle bir masalla anlatabileceğime kanaat getirdim. Bu kitabımı oğlum Milan’a yazdım ve diğer oğlum Ares için de ikinci çocuk kitabımı yazmaya başladım” ifadelerini kullandı.