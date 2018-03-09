Kaleme aldığı Rüzgâr Olmak İsteyen Çocuk’un lansmanını yapan Başak Sayan “Anne olduktan sonra kendi kendimle kalabildiğim zamanlarda insanın aklına çok fikir geliyor. Bu kitap tam da böyle bir zamanda ortaya çıktı. Çocuklarıma anlatmak istediğim, vermek istediğim mesajları böyle bir masalla anlatabileceğime kanaat getirdim. Bu kitabımı oğlum Milan’a yazdım ve diğer oğlum Ares için de ikinci çocuk kitabımı yazmaya başladım” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Başak Sayan ilk çocuk kitabını yazdı, sıra ikincide
09.03.2018 - 09:19 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yıl Ares ve Milan isimli ikiz erkek bebeklerini dünyaya getiren oyuncu ve senarist Başak Sayan, çocuk kitabı yazdı.
Etiketler : başak sayan,oyuncu,çocuk,
549079 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/549079.aspx
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