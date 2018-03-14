Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk resim sanatının şaheserleri müzayedeye çıkıyor... Artam Antik AŞ tarafından 17 Mart’ta yapılacak “Çağdaş Sanat Eserleri Müzayedesi”nde Erol Akyavaş, Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay gibi usta isimlerin eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında ise Fahrelnissa Zeid’in meşhur resmi “Halil Efendi” bulunuyor. İlk defa müzayedeye çıkacak olan tablo 350 bin TL açılış fiyatına sahip. Açık artırmada Çağdaş Türk sanatı müzayede rekorunu kıran usta sanatçı Erol Akyavaş’a ait ihtişamlı bir eser de var. “Delenda est Carthago” isimli Erol Akyavaş’ın mimari ve tarihsel izlerini taşıyan tablo, 500 bin TL açılış fiyatı ile müzayedeye çıkacak. MÖ 2. yüzyılda Romalı devlet adamı Marcus Cato’nun ünlü “Kartaca Yıkılmalı” sözü ve fikri sonunda düşen Kartaca şehrini konu alan eser, 1982 yılında Berlin Ubersee Müzesinde sergilenmiş. Müzayedede ayrıca Erol Akyavaş’ın “Karahisari”, “Çadırlar” ve “Oda” isimli özel eserleri yer alıyor. Olgaç Artam tarafından idare edilecek müzayede, 17 Mart Cumartesi günü İstanbul’daki Antik Palace’ta saat 15.00’te başlayacak.