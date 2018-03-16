Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Tiyatro Günü’nde DT’nin 10 yerleşik bölgesindeki 20 sahnesiyle Samsun, Elazığ, Kahramanmaraş, Bartın, Aydın ve Rize turne sahnelerinde ücretsiz temsiller gerçekleştirilecek. Toplamda 8 bin 500 kişinin ücretsiz tiyatro izlemesini sağlayacak faaliyette, 7 oyun da çocuklar için sahnelenecek. Ücretsiz temsillerin biletleri, DT gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden temin edilebilecek. Ayrıca “Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali” ile çok sayıda tiyatro grubu Adana’da bir araya gelecek.