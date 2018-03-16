Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuarda, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basım Yayım Birliği öncülüğünde açılan “Arapça Yayınlar Bölümü” 18 Mart’a kadar okuyucularla buluşacak. TBYM Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhammed Ağırakça “Bu sene 100 standımız var. Yaklaşık 14 farklı Arap ülkesinden katılım söz konusu” dedi.