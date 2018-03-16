Fuarda, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basım Yayım Birliği öncülüğünde açılan “Arapça Yayınlar Bölümü” 18 Mart’a kadar okuyucularla buluşacak. TBYM Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhammed Ağırakça “Bu sene 100 standımız var. Yaklaşık 14 farklı Arap ülkesinden katılım söz konusu” dedi.
CNR'de Arapça rüzgârı
16.03.2018 - 07:43 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı’na Arapça yayıncılar da katılıyor.
Etiketler : cnr,arapça,
550611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/550611.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER