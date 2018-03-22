Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut’ta bu yıl bin başvuru arasından seçilen 50 sanatçının eserleri sergilenecek. Her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen ve bu sene altıncısı düzenlenen Mamut Art Project, 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.