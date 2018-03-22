Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut’ta bu yıl bin başvuru arasından seçilen 50 sanatçının eserleri sergilenecek. Her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen ve bu sene altıncısı düzenlenen Mamut Art Project, 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.
Mamut Art Project 6. yılında 50 sanatçı ağırlıyor
22.03.2018 - 12:22 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağımsız ve genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği ulaşılabilir sanat etkinliği Mamut Art Project’e katılacak sanatçılar belirlendi.
Etiketler : mamut art project,küçükçiftlik park,sanat,
551876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/551876.aspx
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