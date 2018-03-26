Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Ekim 2017’den bugüne kadar Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi binasında 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan sergi, 17 Haziran’a kadar açık kalacak. Sergide, 1920’li yıllardan bu yana reklamcıların kullandığı malzemelerden Cem Yılmaz’lı reklamların kostümlerine kadar nesneler yer alıyor.