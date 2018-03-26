20 Ekim 2017’den bugüne kadar Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi binasında 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan sergi, 17 Haziran’a kadar açık kalacak. Sergide, 1920’li yıllardan bu yana reklamcıların kullandığı malzemelerden Cem Yılmaz’lı reklamların kostümlerine kadar nesneler yer alıyor.
Reklam arası devam edecek
26.03.2018 - 06:53 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İş Bankasının, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü reklam faaliyetlerini yansıtan “İş Bankası İftiharla Sunar” sergisi, yoğun ziyaretçi rağbetinden sonra uzatıldı.
Etiketler : iftiharla,sergi,
552539 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/552539.aspx
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