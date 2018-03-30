Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı, ödüllü Yönetmen Serdar Akar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Çiçero” isimli filmin yapımcılığını ise Ayla filmiyle dünya çapında başarıya ulaşan Mustafa Uslu üstlenecek. İlk önce teaser’ı çekilen film için mayıs ayında “motor” denecek. Önümüzdeki yıl sinemalara gelmesi planlanan eserde Churchil, Hitler, Stalin ve İsmet İnönü yan yana gelecek.
Türk casusun hayatı film oluyor
30.03.2018 - 05:45 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 05:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin gizli bilgilerini Almanya’ya sızdıran ‘Çiçero’ kod adlı Türk casus İlyas Bazna’nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.
Etiketler : çiçero,
553309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/553309.aspx
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