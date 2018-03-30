Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı, ödüllü Yönetmen Serdar Akar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Çiçero” isimli filmin yapımcılığını ise Ayla filmiyle dünya çapında başarıya ulaşan Mustafa Uslu üstlenecek. İlk önce teaser’ı çekilen film için mayıs ayında “motor” denecek. Önümüzdeki yıl sinemalara gelmesi planlanan eserde Churchil, Hitler, Stalin ve İsmet İnönü yan yana gelecek.