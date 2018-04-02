Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli gazeteci, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Türkiye’nin fırtınalarla dolu son beş yılını kitabında ele aldı. Öztürk’ün ilk kitabı ‘Dost Ateşi Altında Yaşamak’, yazarın kaleme aldığı köşe yazılarından derlendi. Ülkemizin son devrine ışık tutan Öztürk’ün Hayat Yayınları’ndan çıkan kitabında 17-25 Aralık ve 15 Temmuz, Başkanlık sistemi ve PKK’nın TBMM’de yer bulması gibi hadiselere dair görüşler yer alıyor. Eserinde son 5 yılda yaşananların bir asırda yaşanmadığına dikkat çeken Öztürk “Düşmanlarımızı biliyoruz, dost sandıklarımızın ihanetlerine şahit olduk. Dost ateşi daha yaralayıcı” ifadelerini kullanıyor.

Öztürk, eserinin yazılış gayesini ise şu sözlerle anlatıyor: ‘Bunu da atlatabilir miyiz’ diye sorduğumuz her soru sonrası o soruyu sorduran ‘badire’den daha büyüğüyle sınandık. Günü geldiğinde meydan okuduk, ölümü göze aldık. Millî olanların yanında yerimizi aldık! İş bu kitabın özeti budur. Yaşadığımız günlere tanıklığımızdır. Derdimizin kayıt altına alınmasıdır.