Eserle aynı ismi taşıyan sergi, İstanbul’daki The Marmara Pera’da görülebiliyor. Muammer Yanmaz küratörlüğünde fotoğrafa adapte edilen sergide, 45 farklı fotoğraf sanatçısının, kitaptan seçtikleri paragraflar için sinemasal anlatımla çektikleri siyah-beyaz enstantaneler yer alıyor. 31 Mayıs’a kadar görülebilecek ‘İçimdeki İstanbul Fotoğrafları’nda Seval Taşyaran ve Niyazi Erdoğan gibi isimlerin yanı sıra Mario Levi ve kızı Pınar Levi’nin fotoğrafları da sanatseverlerle buluşacak.