Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eserle aynı ismi taşıyan sergi, İstanbul’daki The Marmara Pera’da görülebiliyor. Muammer Yanmaz küratörlüğünde fotoğrafa adapte edilen sergide, 45 farklı fotoğraf sanatçısının, kitaptan seçtikleri paragraflar için sinemasal anlatımla çektikleri siyah-beyaz enstantaneler yer alıyor. 31 Mayıs’a kadar görülebilecek ‘İçimdeki İstanbul Fotoğrafları’nda Seval Taşyaran ve Niyazi Erdoğan gibi isimlerin yanı sıra Mario Levi ve kızı Pınar Levi’nin fotoğrafları da sanatseverlerle buluşacak.