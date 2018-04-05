Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saraybosna Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen ve şehir merkezi ile Trebevic Dağı arasında hizmet verecek teleferik, 6 Nisan Saraybosna Şehir Günü dolayısıyla yarın açılacak.

Saraybosnalıların yıllardır özlemle yad ettiği teleferik, 1959 yılında Çekya tarafından inşa edilmişti. Özellikle Saraybosna'nın 1984 yılında Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptığı dönemde adeta altın çağını yaşayan teleferik, 1992 yılında başlayan savaşta şehri kuşatan Sırp birlikleri tarafından tamamen yok edilmişti.

Yıkıldığı güne kadar şehrin en önemli sembollerinden olan teleferik yarından itibaren yeniden modern haliyle yolcularını ağırlamaya başlayacak.

2 bin 100 metre uzunluğundaki bir hat üzerinde hizmet verecek teleferik, Saraybosnalılara nostaljik anlar yaşatacak, şehri ziyaret eden yabancı turistlere de Saraybosna semalarında keyifli yolculuk imkanı sunacak.

Her biri 10 kişi kapasiteli 33 kabini bulunan teleferik, saatte bin 200 yolcu taşıyabilecek. Şehri merkezi ile Trebevic Dağı arasındaki teleferik yolcuğu 7 dakika sürecek.

Durağa Saraybosna'daki ilk sivil kurbanın adı verildi

Teleferiğin yapımında çalışan makine mühendisi Adnan Selmanovic, AA'ya yaptığı açıklamada, teleferiğin Trebevic Dağı'ndaki durağına 2 Mart 1992'de öldürülen ve şehrin ilk kurbanı olan Ramo Biber'in adının verildiğini söyledi.

Biber'in şehrin sembolü olan teleferiği korumaya çalışırken öldürüldüğünü anlatan Selmanovic, "O bizim şehrimizi korumak için hayatını kaybetti, biz de onun adını koruyacağız." dedi.

Selmanovic, yeni teleferikteki tüm çalışmaların tamamlandığını, test sürüşlerini de gerçekleştirdiklerini belirterek teleferik projesinde çalışmaktan hem profesyonel, hem de bireysel anlamda büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Ramo Biber'in kız kardeşi Fahra Biber de 2 Mart 1992'de kardeşinin öldürülmesiyle teleferiğin de bir daha çalışmadığını ifade ederek uğruna canını verdiği teleferiğin kardeşi için çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni teleferiğin yapımına başlandığında Saraybosna Belediyesinden, kardeşi için bir anıt dikilmesi talebinde bulunduğunu belirten Biber, teleferiğin Trebevic Dağı'ndaki durağının kardeşinin adıyla anılacak olmasından mutluluk duyduğunu vurguladı.