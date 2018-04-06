Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Hollywood’un metruk bir evde geçen hayaletli korku filmleri, artık hemen herkese kabak tadı veriyor. Fakat aynı konseptte işlenen, farklı filmler de yok değil. Kalitesi tartışılır ama ‘hayaletli ev’ gerilimi seyretmek isteyenler için bu hafta bir opsiyon var. İspanyol yönetmen Sergio G. Sánchez’in ilk uzun metraj eseri ‘Karanlık Sır’ (Marrowbone) hem bir konakta geçiyor hem hayalet teması barındırıyor ama sıradan bir korku filmi değil! Sürprizlerle dolu olan ‘Karanlık Sır’; maziden kaçış ve sevdiklerinin gölgelerine tutunmaya dair aslında duygu dolu bir hikâye de sunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth ve Kyle Soller gibi çoğunluğu genç isimler bulunuyor.

Filmin hikâyesine baktığımızda: Daha öncesi anlatılmayan bir ‘cani babadan kaçış’ macerası görüyoruz. Anne Rose, dört çocuğuyla birlikte, oldukça kötü bir adam olduğu sezdirilen eşinin hışmından kurtulmak için İngiltere’den okyanus ötesine geliyor. Aile, ABD’nin kuzeyinde büyük ve bakımsız kalmış bir dağ evine yerleşiyor. Cani adamdan bir müddetliğine de olsa kurtulan aile, yeni bir hayata adım atıyor. Çocukların en büyüğü Jacke de Allie adlı yeni bir arkadaş ediniyor. Ancak bu neşeli hava bir anda bozuluyor; annelerinin ne olduğunu bilmediğimiz hastalığı nüksediyor ve kadıncağız hayatını kaybediyor. Ölmeden önce de, Jacke’e, kardeşlerinin hukuken mesuliyetini alabileceği 21 yaşına kadar dış dünyadan saklanmalarını vasiyet ediyor. Gözlerden ırak bir şekilde yaşamaya başlayan dört kardeş, annelerinin ölümlerini de herkesten saklıyor. Ancak aslında dağ evinde saklanan şeyin bundan çok daha fazlası olduğunu öğrenmek için filmin son çeyreğine doğru ilerlemek gerekiyor...

Kafalar karışacak

‘Karanlık Sır’da daha önce benzerlerini sinemada çok defa seyrettiğimiz bir hikâye var. Ancak bu tanıdık hikâye, üzerinde orijinal şeyler barındırıyor. Önce pastoral duyguların yansıtıldığı filmde, gerilim yavaş yavaş tırmandırılıyor. Ancak endişe duyulan şeyler yaşanmaya başlasa da tam bir korku filmi seyretmeyi ümit edenler ters köşeye yatırılıyor. Bunun yerine içerisinde hayaletlerin de olduğu ama sürprizler dolu bir gerilim sunuluyor. Fakat ortaya çıkan sır, karmaşık senaryo ile iyi yansıtılamıyor; evde, hakikaten neyin yaşandığı zayıf bir şekilde veriliyor. Oyunculuk olarak iyi bir takım performansı çıkarılsa da parlayan bir isim yok!

Film, gerek başlangıcındaki renkli hava, gerekse merak uyandıran gerilimiyle seyirciyi kolaylıkla içerisine çekecek. Ancak ipuçlarına rağmen, karmaşık bir senaryoyla karşılaşıyoruz, çarpıcı bir son bulamıyoruz. Bu da filmin sizde hoş duygu bırakmasına mani oluyor.

Haftanın diğer filmleri

¥ ‘Eski Kocam(ız)’

¥ ‘Eyvah Karım’

¥ ‘Karımı Gördünüz mü?’

¥ ‘Fındık İşi 2’

¥ ‘Louis ve Luca’

En çok seyredilenler

¥ ‘Bizim Köyün Şarkısı’ 165 bin 22

¥ ‘Ailecek Şaşkınız’ 157 bin 279

¥ ‘Başlat Ready Player One’ 52 bin 516

¥ Kaybedenler Kulübü’ 50 bin 707

¥ ‘Pasifik Savaşı: İsyan’ 42 bin 139

* 30 Mart - 1 Nisan rakamları...