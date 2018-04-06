Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dönemde Türkiye'nin en fazla halı ihraç ettiği ülke, 464,1 milyon dolarla ABD oldu. 2013'te 220,5 milyon dolar olan ABD'ye halı ihracatı, bu dönemde 2 katına çıktı. Türkiye'nin geçen yıl en fazla halı ihracatı yaptığı diğer ülkeler ise; 311,2 milyon dolarla Suudi Arabistan, 181,5 milyon dolarla Irak ve 115,1 milyon dolarla Almanya olarak sıralandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salâhattin Kaplan "Yakın coğrafyamızdaki sıkıntılar sebebiyle ister istemez ABD'ye yöneldik. Orada halı ithalatında belirli kriterler var. Türk halıları bu testlerden başarıyla geçti. ABD'ye ihraç edilen ürünlerde eskitme halılar daha çok tercih edildi" diye konuştu.