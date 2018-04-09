Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, dün resmi temasları kapsamında başkent Kabil'deki Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını (ATGK) ziyaretinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanlığı yerleşkesindeki Şehit Başçavuş Bülent Aydın Camii'ne yürüyerek gitti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bir konuşma yapan Yıldırım, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehmetçik'in, Afganistan'da barışın korunması, dost ve kardeş Afgan halkının huzuru için fedakarca görev yaptığını belirten Yıldırım, "Afgan-Türk dostluğunun, yalnızca güvenlik alanıyla sınırı kalmayıp eğitim, savunma, ticaret, altyapı ve hayatın bütün alanlarında artarak devam ediyor olmasından büyük bahtiyarlık duyuyoruz. İki ülkenin geçmişte başlayıp bugünlere kadar gelen dostluğunun bir sembolü, nişanesi olarak bu caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ibadetlere vesile olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, daha sonra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Ahmet Bermek, TİKA Başkanı Serdar Çam, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanı Tuğgeneral Murat Selçuk Çol ve ATGK Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın ile kurdele keserek caminin açılışını yaptı.

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca yapılan camiyi inceleyen Yıldırım, ardından Afganistan'da görevleri sırasında şehit olan Türk askerlerinin hatırasını yaşatmak için yapılan anıta çelenk bıraktı.

Komutanlıktaki ilk ve tek cami

NATO'ya bağlı 28 farklı ülkeden 4 bin 500 askerin bulunduğu Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Komutanlığı yerleşkesinde ibadethane olarak yalnızca kilisenin bulunması, Müslüman askerlerin ibadet edebileceği caminin olmaması üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda Komutanlıktaki ihtiyaca karşılık TİKA tarafından, Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan, bin metrekare alana sahip, çift minareli ve 500 kişi kapasiteli cami projelendirildi. Türk-İslam mimarisinin güzel bir örneğini teşkil eden caminin inşaatına 11 Nisan 2016'da başlandı.

750 Mehmetçik, 900'ün üzerinde Afgan asker ve diğer ülkeler adına görev yapan Müslüman askerlerin dini vecibelerini yerine getirebilecekleri caminin yapımı geçen yıl tamamlandı.

Camiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi Bülent Aydın'ın adı verildi.

"15 Temmuz'un ilk şehidi" Bülent Aydın

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi, Genelkurmay Karargahında yaşananlara ilişkin çatı iddianamede "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer aldı.

İddianameye göre Kıdemli Başçavuş Aydın, Orgeneral Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girmelerinin ardından Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Iğdırlı şehit Bülent Aydın'ın naaşı, 17 Temmuz 2016'da Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ankara Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.