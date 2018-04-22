Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından 23 Nisan - 5 Mayıs döneminde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek "Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi"nde, ok ve yayın yapım aşamaları anlatılacak ve yay ustası Ercan Özek'in eserleri tanıtılacak.

Yarın başkentteki Orduevi'nde açılacak "Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi", daha sonra, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da ziyaretçilerine kapılarını açacak.

"Sergiye gelenler tüm detay aşamaları görebilecek"

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin dünyada en üst seviyede okçuluğun yapıldığı Osmanlı dönemini ele aldığını ifade ederek, "Sergiye gelenler dünyanın en ileri seviye okçuluğuyla ilgili okun ana enstrümanı olan yay, yay yapımı ve okçulukla ilgili tüm detay aşamaları görebilecek." dedi.

Etkinliğin Sırbistan ve Türkiye arasındaki dostluğu pekiştirdiğini söyleyen Şen, Sırp partnerleriyle birlikte böyle bir sergiyi hazırlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

"Novi Pazar'da serginin dijital versiyonu yapılacak"

Şen, Sırbistan'da iki serginin açılacağına işaret ederek, "Tarihi eserli olan sergi başkent Belgrad'da olacak. Novi Pazar'da ise serginin derinleştirilmiş ve dijital versiyonu yapılacak. Sergi, Belgrad'dan bir gün sonra Novi Pazar'da açılacak ve dijital hali orada bir ay boyunca sergilenecek." diye konuştu.

Sergide hem Sırpça hem de Türkçe kataloglar hazırladıklarını belirten Şen, ziyaretçilerin böyle bir yapıdan ilham alacağına inandığını sözlerine ekledi.

Serginin son gününde ise ziyaretçiler tirkeş ve kuram kullanarak ok atışı yapabilecek.