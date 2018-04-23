Yönetmen Tanrısever, yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği “Hür Köle” adlı filmiyle yakında sinemaseverlerle bir araya gelecek. Filme dair açıklamalarda bulunan Tanrısever şunları kaydetti: Sinema bana göre bir ruhtur. Yaptığım filmlerle, sevap kazanmaya çalışıyorum. Seyircilerin bu filmi izlerken de kendilerini sorgulaması lazım, ‘Hür müyüz, köle miyiz ?’ diye... En basit paranın, makamın, kadının kölesi olabiliriz. Bu bağlamda filmde felsefi anlatımlar, metaforlar olacak.
‘Acaba köle miyim?’ diye düşündürecek
23.04.2018 - 05:12 | Son Güncelleme: 23.04.2018 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Çizme’ ve ‘Minyeli Abdullah’ gibi filmlerin yönetmeni Mehmet Tanrısever, yeni sinema eseri için çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler : mehmet tanrısever,
557285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/557285.aspx
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