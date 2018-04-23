Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen Tanrısever, yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği “Hür Köle” adlı filmiyle yakında sinemaseverlerle bir araya gelecek. Filme dair açıklamalarda bulunan Tanrısever şunları kaydetti: Sinema bana göre bir ruhtur. Yaptığım filmlerle, sevap kazanmaya çalışıyorum. Seyircilerin bu filmi izlerken de kendilerini sorgulaması lazım, ‘Hür müyüz, köle miyiz ?’ diye... En basit paranın, makamın, kadının kölesi olabiliriz. Bu bağlamda filmde felsefi anlatımlar, metaforlar olacak.