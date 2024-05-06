İnsanlığın enstantaneleri... Ödüllü fotoğraflar Arter’de

Prix Pictet’nin onuncu edisyonu ilk sergilenişinden sonra İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Arter’in ev sahipliğinde açılan “Prix Pictet Human” sergisinde finale kalan 12 fotoğrafçının çarpıcı karelerine yer veriliyor

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyanın önde gelen fotoğraf ve sürdürülebilirlik ödülü Prix Pictet, 2008 yılından beri dağıtılıyor. Prix Pictet’nin onuncu edisyonu ise Victoria & Albert Müzesindeki ilk sergilenişinden sonra İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Arter’in ev sahipliğinde açılan “Prix Pictet Human” adlı sergide, finale kalan 12 fotoğrafçının çarpıcı karelerine yer veriliyor. Sanatçıların “Human” (İnsan) temalı eserleri, âdemoğlunun çeşitli yönlerini keşfetme imkânı sunuyor.

YERLİLERİN ÇİLESİNDEN GÖÇLERİN ZORLUKLARINA

Çalışma konuları, yerli halkların yaşadığı zorluklardan çatışmalara, çocukluktan, insan yerleşimlerinin izlerine, çete şiddetine, sınır topraklarına ve göçe uzanıyor. Fotoğrafçıların her biri, kendi benzersiz yaklaşımlarıyla insanlığın dünya üzerindeki ortak etkileşimlerini keşfe çıkıyor. Seçilen portfolyolar belgesel, portre, manzara fotoğrafçılığının yanı sıra ışık ve süreç üzerine farklı denemeleri içine alıyor. Sanatçıların eserleri, gezegenin bekçileri olarak üstlendiğimiz rolü irdeliyor ve 15 yıl önceki başlangıcından bu yana Prix Pictet’nin temel kaygısı olan küresel sürdürülebilirliğin kritik konularına ışık tutuyor.

2023 yılının Eylül ayında, Victoria & Albert Museum’da Prix Pictet Human’ı kazanan sanatçının Hindistanlı fotoğrafçı Gauri Gill olduğu açıklandı. Gill’in eserleri, sanatçının “aktif dinleme” olarak adlandırdığı, toplulukla birlikte ve topluluk aracılığıyla çalışmaya olan inancını vurguluyor. Gill, yirmi yılı aşkın süredir Kuzey Hindistan’ın batısındaki Racastan çölünde yaşayan topluluklarla ve son on yıldır da Maharaştra’daki yerli sanatçılarla yakından ilgileniyor.

Victoria & Albert Museum’daki serginin kapanışında, Kolombiyalı fotoğrafçı Federico Ríos Escobar’ın PrixPictet Halkın Seçimi Ödülü’nün sahibi oldu. Ríos Escobar’ın çarpıcı fotoğrafları, anne babaları risklerle dolu bir göç yolculuğuna kalkışmış Güney Amerikalı çocukların gerçekliklerini yansıtıyor.

Prix Pictet Human, 27 Temmuz’a kadar Arter’de görülebilecek.