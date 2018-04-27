Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya belki de var olduğu günden beri en kalabalık zamanlarını yaşıyor. Bu yüzden insan nüfusunun hızla artıp buna karşılık refahın düşmesi geçtiğimiz asırda çok tartışılmıştı. Kontrol yöntemleri bir yana Bertrand Russell gibi filozoflar, insan sayısının savaşlarla azaltılması gerektiğini bile ima etmişlerdi.

Peki, bütün bunların bir süper kahraman filmiyle ne alakası var? Bu hafta gösterime giren Marvel sinema evrenin son filmi ‘Avengers: Sonsuzluk Savaşı’, aksiyon dolu bir hikâyeyle işte bu mevzuya temas ediyor; insanlığın topyekûn mutluluğu için, kâinattakilerin yarısını öldürmeyi kafaya koyan bir caniyle mücadeleyi işliyor. Anthony ve Joe Russo’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson gibi çok sayıda yıldız isim var.



THANOS TAŞLARIN PEŞİNDE

Marvel’in diğer filmleriyle bağlantılı olan eserin hikâyesinde, Yenilmezler ve Galaksinin Koruyucuları diye adlandırılan savaşçılar artık farklı yerlere savrulmuşlardır. Ama çok tehlikeli bir düşman ortaya çıkınca, mıknatısın çektiği iğneler misali bir araya gelirler. O tehlikeli düşmanın adı Thanos’dur. Bu karakter, insanların yarısını öldürmek istemektedir. Fakat felsefi bir sebebi vardır: Cinayetleri mutluluk ve refah için işleyecektir! Zira film bu ya; Thanos, ruh, zaman, gerçeklik gibi adaları olan 6 taşı toplarsa, bir el şıklatmasıyla kâinatın yarısını öldürebilecektir!

Ancak bir araya gelen süper kahramanlar onun bu emelini gerçekleştirmesine mâni olmak için hayatlarını ortaya koyacaklar. Filmde uzayın derinliklerinden Wakanda’ya kadar uzanan uzun ve karmaşık bir ‘taş kavgası’ yaşanacak. Âdeta süper kahramanlar geçidine sahne olan eserde; Iron Man’dan Thor’a, Hulk’tan Doktor Strange’e kadar sayısız savaşçının mücadelesine şahitlik edilecek.

Dünyanın en yüksek bütçeli 2. filmi

Avengers: Sonsuzluk Savaşı’ şimdiye kadarki en yüksek bütçeli filmlerden biri. Resmî rakamlara göre 300 milyon dolara çekilen eser, 378,5 milyon dolarlık “Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde” filminden sonra tarihin en pahalı ikinci filmi olmayı başarıyor. Bu bütçe, filmin oyuncu kadrosundan, muazzam görselliğine kadar yansıyor. Russo’lar dozajında bir mizahla, oldukça eğlenceli bir hikâye anlatıyor. Ancak paralel maceraların yer aldığı film, dikkatli bir seyir gerektiriyor. Duygusal yönü de güçlü olan ‘Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda, enteresandır, zalim karakter Thanos bile bu duygu yoğunluğunun içerisinde kendisine yer buluyor. Filmin daha önceki Marvel evrenini seyretmemiş olanları da içine çekebilecek bir havası var. Ancak çeşitli göndermelerle serinin sıkı takipçileri daha hoş vakit geçirecek. Eğlence ve aksiyon meraklıları 2 saat 40 dakikalık filmde sıkılmayacaktır. Ama bunun ötesinde fikrî şeyler arayanlar eli boş dönecek…