Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Türk edebiyatının güçlü yazarlarından Peyami Safa’nın şimdiye kadar hiç neşredilmemiş eserleri gün yüzüne çıkarılıyor. Yazarın, meydana getirdiği polisiye roman kahramanı ‘Cingöz Recai’nin daha önce Latin harflerine hiç çevrilmemiş bazı hikâyeleri de bu çerçevede okuyucuyla buluşacak. Peyami Safa’nın ‘Server Bedi’ mahlasıyla kaleme aldığı bu hikâye ve romanlar, Ötüken Neşriyat tarafından yeniden neşredilecek. “Parasını alacağım adam bir hain olmalıdır” diyen “insaflı haydut” Cingöz Recai’nin kahramanı olduğu 50’den fazla hikâye ve 8 roman, önümüzdeki aylarda seri hâlinde raflardaki yerini alacak. Tamamı 1924-28 yılları arasında Arapça harflerle neşredilen hikâyeler, Erol Üyepazarcı tarafından Latin harflerine aktarılacak.

4 kitaptan meydana gelecek Cingöz Recai hikâye serisinde, ‘Harikulade Sergüzeştleri’, ‘Cingöz Recai Kibar Serseri’, ‘Cıva Necati Nam-ı Diğer Cingöz Recai’ ve ‘Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz Recai’ başlığını taşıyan eserler basılacak. Bu kitap serisiyle Peyami Safa’nın Cingöz Recai maceraları ilk defa yazıldıkları kronolojik sırayla neşredilecek. Eserlerde Peyami Safa’nın kullandığı orijinal kelimelere de sahip çıkılacak, anlaşılamayabilecek kelimeler ise dipnotlarla izah edilecek. Cingöz Recai serisinin romanlarını ise Seval Şahin, Banu Öztürk ve Didem A. Büyükarman yayına hazırlayacak.



DAHA ÖNCE NEŞREDİLMEDİ

Edebiyat tutkunlarını asıl sevindirecek gelişme ise Peyami Safa’nın daha önce hiç yayınlanmayan ve daha tasnifi yapılamayan hikâyelerini önümüzdeki aylarda okuyucu ile buluşturma planı. Edebî kaliteleri farklı farklı olan bu eserlerden, Peyami Safa’nın hakiki üslubunu yansıtacak olanlar seçilerek yine Ötüken Neşriyat etiketiyle raflara çıkarılacak.

Cingöz Recaileri parasızlıktan yazdı

Cingöz Recai’nin hikâyelerini yayına hazırlayan Erol Üyepazarcı, Peyami Safa’nın, o günlerde eserlerini edebi bir endişe ile değil de geçim sıkıntısından yazdığını söylüyor. Safa’nın bu sebeple “Server Bedi” takma adını kullandığına dikkati çeken Üyepazarcı bunu şu sözlerle anlatıyor: Aslında yazarın geçinebilmek için hiç durmadan ucuz romanlar ve polisiye öyküler yazması onun bir yerde trajedisini oluşturmaktadır. Bu trajediyi o dönemdeki yakın arkadaşı Necip Fazıl da espri mevzusu yapmıştır.

Cingöz Recai hikâyelerinin devrinin polis dizilerinin hepsinden üstün olduğunu kaydeden Üyepazarcı “Cingöz Recai öyküleri hiç şüphe yok ki yerli bir Arsène Lupen uyarlamasıdır. Öykülerinin kurgusu ve içerdiği entrika nitelikli ve ilginçtir. Bazı hikâyelerinde bırakın onparalık öyküleri orijinal Lupen öykülerindeki ortalama düzeyi bile aşan incelikler vardır.” diye konuştu.