Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çektiği filmlerin yanı sıra yazdığı kitaplarıyla da ardından söz ettiren yönetmen Semih Kaplanoğlu, sinemanın kaynaklarını anlattı. Kaplanoğlu, önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tertiplenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak misafir oldu. Film çekmenin kurallarının başında resim sanatının geldiğini kaydeden Kaplanoğlu “İkinci unsur ise, o toplumun şiir geleneğidir. Şiir olmadan film yapmak imkânsızdır. Şiir toplumu bir arada tutan değerdir. Ben bir Türk olarak en kadim geleneğimizin şiir olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü ise hikâyedir. Bütün bunlar bir film yapmayı sağlar mı derseniz, bu sizin niyetinizle alakalıdır” dedi. Oyunculuk hususunda da fikirlerini anlatan Kaplanoğlu, daha önce sinemada hiç rol almamış biriyle de çalışabileceğini söyledi.