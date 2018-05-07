Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yirminci asrın yetiştirdiği en mühim ressamlardan olan Joan Miró’nun eserleri İstanbul’a geliyor. “Kelimelerin şiirleri şekillendirmesi gibi ben de renklerle resmi şekillendiriyorum” diyen İspanyol ressam Miró’nun sulu boyalar, baskı resimler, çizimler, mektuplar ve seramikten oluşan en büyük grafik sanatı koleksiyonu İstanbul UNIQ Expo’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Miró’nun 300’ü aşkın orijinal eserinin dünyada ilk defa bir araya geleceği sergi, 10 Mayıs’ta açılacak. Küratörlüğünü sanat tarihçisi Jean Christophe Hubert’in üstlendiği sergi sürrealizm, çocukluğun rolü, özgürlük, renkler, sanatçının eli, sadelik, ve İspanya gibi birçok tema çevresinde kurgulanıyor. Sergide, Miró’nun yakın arkadaşı Picasso’nun da 20 eseri bulunuyor. Resmin ötesine geçerek sanatı halkla buluşturan Miro’nun ilk defa tümüyle bir arada sergilenecek olan orijinal eserleri 2 Aralık’a kadar UNIQ Expo’da görülebilecek.