Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Herkesin tatil planları yapmaya başladığı günlerde, Hollywood’un iki eski tüfeği Morgan Freeman ve Tommy Lee Jones da, bir tatil köyünde ortaya çıkıyor. Daha çok 90’lı yıllarda çektiği ‘Aşkın Gücü’ (Tin Cup) filmiyle tanınan yönetmen Ron Shelton, ikiliyi ‘Daha Yeni Başladık’ filminde bir araya getiriyor. Büyük iddiaları olmayan fakat eğlenceli filmde, efsane oyunculara; Rene Russo, Joe Pantoliano ve Glenne Headly eşlik ediyor. Yönetmeninden kadrosuna yaş ortalaması neredeyse 60’ın üzerinde olan filmde “yaş haddine” uğramış bir komedi ortaya çıkıyor.

Filmde Amerika’nın New Jersey eyaletindeki Villa Capri adlı bir tatil köyüne gidiyoruz. Hayatının ikindi vaktine erişmiş olan birçok kadın ve erkek burada kalıyor. Fakat vakitlerini bir emekli gibi değil eğlenceli ve enteresan şekilde geçiyorlar. Çünkü Villa Capri’nin müdürlüğünü oldukça sıra dışı bir adam olan Duke Driver yapmakta; akla hayale gelmez şeyleri müşterilerine sunmakta. Fakat her şey oyun gibi devam ederken, emekli bir asker olan Leo, Villa Capri’ye çıkıp geliyor. “Ben bir dünya vatandaşıyım” diyen bağlantıları geniş Leo’nun, Duke’a rakip olduğu aşikâr. Otoritesi sarsılan yaşlı Duke, yeni düşmanıyla kendi dilinden yarışmalara giriyor; golften kâğıt oyunlarına kadar biri dizi oyun vasıtasıyla kapışıyorlar! Ancak hayatının detayları yavaş yavaş aydınlanan Duke, geçmişinde birçok sır barındırmakta. Derken kendisinin büyük bir düşmanının olduğu ortaya çıkıyor. Hâl böyle olunca, ikili kavgayı bırakıp bilinmeyen düşmanın peşine düşüyorlar.

İKİ EFSANE KAPIŞIYOR

Freeman ve Jones gibi kariyerleri boyunca daha ziyade ciddi filmlerde rol almış ikiliyi, bir komedi eserinde görmek farklı bir tecrübe doğrusu. Zaten film de bunu doğrulayacak bir şekilde açılıyor. Ama zaman geçtikçe sıradanlığın içerisinde hapsolduğunuzu zorlanmadan anlıyorsunuz. Yönetmen Shelton’ın yaklaşık 14 senedir bir sinema filmine imza atmamış olması filme iyi yansımıyor. Seyirciyi yormayacak soft bir hikâye sunuluyor ancak bu da vasat altı bir seviyede işleniyor. Ancak filmde meydana getirilen sır, alakanızı korumanıza yardımcı oluyor. Nispeten eğlenceli olan eserde, ne yazık ki bu zaman zaman bel altı mevzularla sağlanmaya çalışıyor. Bütün bunlara rağmen tecrübeli oyuncuların performansıyla ortaya çıkan eğlence, bu tarz filmleri sevenleri kendine çekecektir.

KİRAZ MEVSİMİ

Umut fakirin ekmeğidir

Yönetmen Durmuş Akbulut, son filmi ‘Kiraz Mevsimi’nde renkli bir Anadolu hikâyesini seyirci ile buluşturuyor. Taylan Güner, Turan Özdemir ve Pelin Ermis’in başrollerinde oynadığı romantik komedi, işsiz bir genç olan Yılmaz’ın hayatına odaklanıyor. Ermenek’te yaşayan Yılmaz, bir traktör alıp kendi işini yapmak istemektedir. Ancak hedefine ulaşamayınca kendisini maden ocağında bulur. Genç adam, bu defa gözünü -oradaki birçok kimse gibi- toprak altına diker. Eski mezarlıkta hazine olduğunu düşünen arkadaşlarıyla birlikte defineciliğe girişir. Ancak bu umut macerası başlarına çok iş açar. Hüzün ve neşeyi birlikte anlatan “Kiraz Mevsimi” seyirciyi madencilerin hayat şartlarına dair empati yapmaya zorluyor.

SAPLANTI

Dehşet, bebekle birlikte gelecek

Haftanın tek korku filmi olan “Saplantı” genç bir kadının doğum yaptıktan sonra sürüklendiği dehşetli sarmalı mevzu ediniyor. Yönetmenliğini James Roodt’un üstlendiği filmde, Reine Swart, Deànré Reiners ve Thandi Puren rol alıyor. Talihsiz bir kadın olan Chloe, yaptığı bir hata neticesinde ilk çocuğunu dünyaya getirmek zorunda kalır. Bu ise yaşayacağı bütün sıkıntıların başlangıcı olur. Annesi ile birlikte yaşamaya başlayan Chloe, artan suçluluk duygusu ile depresyona girer. Bir müddet sonra paranoyak ruha bürünen kadın, garip sesler duymaya, çocuğunun etrafında tuhaf varlıklar olduğunu görmeye başlar. Geleneksel ögelere taşlama mahiyetinde olan “Saplantı”da tanındık bir gerilim var.

DEADPOOL GERİ DÖNDÜ

Asi kahraman bu defa ekibi toplayacak

Süper kahraman filmlerine biraz asi bir hava getiren Deadpool ikinci taksidiyle bu hafta seyirciyi yeniden selamlıyor. Marvel evreninin en genç karakterlerden Deadpool, her zaman olduğu gibi yine yaldızlı kahramanların dünyasıyla alay etmeye devam ediyor. Yönetmenliğini David Leitch’in yaptığı filmde Ryan Reynolds, Josh Brolin ve Morena Baccarin başrollerde yer alıyor.



CABLE’IN PEŞİNDE…

Gündelik kahramanlık vazifelerini yapan Deadpool’un düzeni, savaşçı Cable’ın ileriki zamandan gelişiyle alt üst oluyor. Cable istikbalde tehdit oluşturacak bir çocuğu yok etmek arzusunda. Deadpool da onu durmak istiyor. Fakat bu tek başına yapabileceği cinsten bir iş değil. Bunun için çılgın bir iş mülakatı yapıp, süper güçlere sahip ekip kuruyor. Deadpool, kendisi gibi aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibiyle savaşçının peşine düşüyor. Aksiyon ve komedinin ustalıkla harmanladığı filmde, yine rahatsız edecek tonda espriler var. Bunun yanında enteresandır aile mefhumunun öneminde de inceden temas ediliyor. Deadpool karakteriyle özdeşleşen Ryan Reynolds’ın performansı da görülmeye değer...

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