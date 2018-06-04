Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılış gecesinde 2 binin üzerinde davetli ağırlayan İstanbul Modern’i, 23 Mayıs itibarıyla 10 bin ziyaretçi gezdi. Meşrutiyet Caddesi’ndeki mekân, yapılacak yeni bina tamamlanana kadar bütün faaliyetlerin eksiksiz olarak yapılacağı bir şekilde hazırlandı. Beyoğlu’nda yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulu olan İstanbul Modern, faaliyetlerini 6 katta ziyaretçiyle buluşturuyor. İstanbul Modern’de, “İnsan Doğası” adlı sergi de görülebiliyor.