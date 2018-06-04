Açılış gecesinde 2 binin üzerinde davetli ağırlayan İstanbul Modern’i, 23 Mayıs itibarıyla 10 bin ziyaretçi gezdi. Meşrutiyet Caddesi’ndeki mekân, yapılacak yeni bina tamamlanana kadar bütün faaliyetlerin eksiksiz olarak yapılacağı bir şekilde hazırlandı. Beyoğlu’nda yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulu olan İstanbul Modern, faaliyetlerini 6 katta ziyaretçiyle buluşturuyor. İstanbul Modern’de, “İnsan Doğası” adlı sergi de görülebiliyor.
İlk hafta 10 bin ziyaretçi gezdi
04.06.2018 - 06:50 | Son Güncelleme: 04.06.2018 - 06:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekânında yoğun rağbet gördü.
Etiketler : istanbul modern sanat,modern sanat,
563155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/563155.aspx
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