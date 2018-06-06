Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki çeşitli koleksiyonlardan derlenmiş 248 adet eserin satışa çıktığı müzayede kıran kırana satışlara sahne oldu. Aziz Karadeniz tarafından yönetilen açık artırmaya Burhan Doğançay’ın eserleri damga vurdu. Doğançay’ın 12 eserinin satışa çıktığı müzayedede, sanatçının 1982 tarihli “Big Spiderweb” adlı tablosu 757 bin TL’ye alıcı bularak en yüksek fiyata satılan eser oldu. Peter Halley’in “Dada Ji” adlı eseri ise 750 bin TL’ye alıcı bularak en yüksek fiyatla satılan ikinci eser olmayı başardı. Türk çağdaş sanatının liderlerinden Fahrelnisa Zeid’in 1958’de Ürdün’deki darbeden eşi ile kurtulmayı başarıp Avrupa’ya yerleşmesinin ardından yaşadığı trajik hadiselerin izlerini taşıyan “Lustred With Black II” adlı eseri de 700 bin TL fiyat ile yeni sahibine ulaştı.