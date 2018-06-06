Türkiye’deki çeşitli koleksiyonlardan derlenmiş 248 adet eserin satışa çıktığı müzayede kıran kırana satışlara sahne oldu. Aziz Karadeniz tarafından yönetilen açık artırmaya Burhan Doğançay’ın eserleri damga vurdu. Doğançay’ın 12 eserinin satışa çıktığı müzayedede, sanatçının 1982 tarihli “Big Spiderweb” adlı tablosu 757 bin TL’ye alıcı bularak en yüksek fiyata satılan eser oldu. Peter Halley’in “Dada Ji” adlı eseri ise 750 bin TL’ye alıcı bularak en yüksek fiyatla satılan ikinci eser olmayı başardı. Türk çağdaş sanatının liderlerinden Fahrelnisa Zeid’in 1958’de Ürdün’deki darbeden eşi ile kurtulmayı başarıp Avrupa’ya yerleşmesinin ardından yaşadığı trajik hadiselerin izlerini taşıyan “Lustred With Black II” adlı eseri de 700 bin TL fiyat ile yeni sahibine ulaştı.
Ressam Doğançay’ın eserine 757 bin TL
06.06.2018 - 05:18 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 05:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk resminin şaheserleri geçtiğimiz günlerde İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilen 51. Beyaz Müzayede’yle, yeni sahiplerini buldu.
Etiketler : Big Spiderweb,
563461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/563461.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER