Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalardır tartışılan Burdur'daki Salda Gölü kıyısında 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalle ilgili son noktayı Valilik koydu. 30 bin kişinin katılacağı etkinliğe Burdur Valiliği'nden izin çıkmadı. Konunun gündem olmasının ardından harekete geçen Valilik, ilgili resmî kurumlardan festivalin korunan alana etkisi konusunda görüş istedi. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 3 gün sürecek etkinlik ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yapılan incelemede, 10 bin çadır kurulması planlanan bölgenin gölü korumak için belirlenen 'hassas alan'da kaldığı belirlendi. Bu görüş doğrultusunda Valilik, "Salda Gölü kıyısında yapılması talep edilen festival mahalli, 2. derece doğal sit alanı ve turizm merkezi sınırları içerisinde kalıyor. Festival düzenlenmesi talep edilen alanın statüsü, kapasitesi, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer açıklanan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen yerde festival düzenlenmesi uygun görülmemiştir" açıklamasında bulundu. Ret kararı çevrecilerin yüzünü güldürdü.