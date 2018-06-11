Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Tarihi, Osmanlı öncesine kadar dayanan meddahlık kültürü, tek kişilik tiyatro oyununa ilham oldu. Devlet Tiyatrosunun en beğenilen oyunların sergilendiği Nöbetçi Tiyatro programında “Eyvah Nadir” oyunu yer aldı. Akıllara meddahlığı getiren oyunu ise Koray Karaca tek başına sahneliyor. Seyirciye geleneksel meddahlık kültürünü tekrar yaşattıklarını söyleyen Karaca, “Seyirci oyunu izleyince ‘Modern Meddahlık’ adını verdi. Biz gelişen çağa uysun diye teknolojiden faydalandık. Oyunun içinde çeşitli aksesuar ve sinevizyon gösterisi koyduk. Günümüzde hız ve görsellik çağındayız. Türk tiyatrosu da sinema, televizyon ve bilgisayar oyunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı” diye konuştu.

Eski Türk oyunlarından biri olan meddahlığın, Peygamber Efendimizi methetmeye dayandırıldığını söyleyen Karaca, “Meddahlık methetmekten geliyor. Zamanla Arabistan’dan Uzak Doğu ve Osmanlıya kadar gelmiş ve biz sahip çıkmışız. Biz de bu geleneği nasıl günümüze uyarlarız diye düşündük. Yönetmenimiz Ali Meriç sinevizyon fikrini getirdi. Oradan da çok güzel espriler çıktı. Türkiye de çok fazla tek kişilik oyun var ama unutulmaya yüz tutmuş “Meddahlığı” çağdaş teknolojiyle beraber sunuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Seyirci de karşılığını verdi” ifadelerini kullandı.

34 TİP ÇEVREMDEKİ İNSANLARDAN ÇIKTI

Oyuncu Koray Karaca, “Eyvah Nadir” oyunuyla 34 tiplemeyi yaklaşık 1 saatte sahneleyerek kılıktan kılığa, rolden role giriyor. Oyundaki hareketli hâliyle dikkat çeken Karaca “Bu tip oyunu oynayacak bir oyuncunun cebinde birçok tiplemesinin olması gerekir. Bu tiplemelerin çoğu zaten çevremdeki insanlardan çıktı. Bu tiplemelerin içinde; eski ev sahibim, eski apartman görevlim, okul arkadaşlarım, hatta dayım var” şeklinde konuştu.