Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki ramazan faaliyetlerinin merkezinde yer alan 37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, kapılarını büyük ziyaretçi rakamlarıyla kapattı. Bu sene Beyazıt’tan Sultanahmet Meydanına taşınan kitap fuarı, yaklaşık bir milyon ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Türkiye Diyanet Vakfının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin desteğiyle tertiplediği faaliyete, 400’e yakın yayınevi katıldı. 263 stantta farklı alanlarda yaklaşık 100 bin çeşit kitap okuyucuların beğenisine sunuldu. İmza günlerinin de yapıldığı fuarda, aralarında Mehmet Şevket Eygi, Kadir Mısıroğlu, Beşir Ayvazoğlu, Serdar Tuncer, Mustafa Armağan, Üstün İnanç ve Ali Ural’ın da bulunduğu birçok yazar ve şair okurlarıyla bir araya geldi.