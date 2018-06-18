Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Merkezefendi Şehir Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Millet kıraathaneleri” projesine rol model olacak. Zeytinburnu Belediyesi’nce 2016 yılında okumayı teşvik etmek amacıyla 778 metrekare alan üzerine inşa edilen şehir kütüphanesinden aynı anda 121 kişi faydalanabiliyor. Bin 100 raf kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitap ve güncel yayın barındıran kütüphane, sınava hazırlanan öğrencilere, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlara 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. Kitap okuyan ve ders çalışan herkese ücretsiz çay, çorba ve kahve ikram edilen kütüphanede, kablosuz internetten de ücretsiz faydalanmak mümkün. Otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma ve bilgilendirmenin yapılabildiği kütüphanede, okuyucular 15 gün süreliğine 2 adet ödünç kitap alabiliyor. Öte yandan okuyucular 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopi hizmetinden de faydalanabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği kütüphaneyi, “Millet kıraathaneleri” projesine örnek olarak göstermişti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu’nda 11 kütüphane bulunduğunu, Merkezefendi ve Seyitnizam’daki iki kütüphanenin de kıraathane konseptinde olduğunu söyledi.