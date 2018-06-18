Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şair Namlı, eserinde bulunan şiirlerde hayatın sevinç ve hüznü birlikte harmanlıyor. Şiirlerinde kendi hayat felsefesine değindiğini söyleyen Namlı, “Mısralımın bazıları sevdayı, bazıları da hicranı dile getirmektir. Her canlı imtihan edilmek üzere dünyaya gönderilirken acı, tatlı anları gönlünde hapsetmekte. Ben de şiirlerimde, insanın bu hâline temas etmeye çalıştım. Sevenin, mutluluk ve hüzünden feyz alıp, bunu hakika aşkla bütünleştirme yolunu seçtim” ifadelerini kullanıyor.