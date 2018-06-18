Şair Namlı, eserinde bulunan şiirlerde hayatın sevinç ve hüznü birlikte harmanlıyor. Şiirlerinde kendi hayat felsefesine değindiğini söyleyen Namlı, “Mısralımın bazıları sevdayı, bazıları da hicranı dile getirmektir. Her canlı imtihan edilmek üzere dünyaya gönderilirken acı, tatlı anları gönlünde hapsetmekte. Ben de şiirlerimde, insanın bu hâline temas etmeye çalıştım. Sevenin, mutluluk ve hüzünden feyz alıp, bunu hakika aşkla bütünleştirme yolunu seçtim” ifadelerini kullanıyor.
'Ömür Kısa Bir Çizgidir'
18.06.2018 - 08:28 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Engin Namlı’nın hayata dair mısralarının yer aldığı “Ömür Bir Çizgidir” şiir kitabı raflardaki yerini aldı.
Etiketler : ömür kısa bir çizgidir,faruk üründül,
565037 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/565037.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER