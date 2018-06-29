Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Escape Plan, sanılanın aksine çok beğenilmiş, biri Rocky diğeri ise Terminatör filmleriyle akıllara kazınmış iki yıldız da âdeta “lisan-ı rol” ile “Biz daha ölmedik!” demişlerdi. Kaçış Planı, 5 sene sonra ikinci filmiyle seyirciyi selamlıyor. “Kaçış Planı 2: Hades”in yönetmen koltuğunda bu defa Mikael Håfström değil, “Marauders” ve “First Kill” gibi ticari aksiyon filmlerine imza atmış Steven C. Miller oturuyor. Fakat yeni filmde durum tam tersi; eser senaryosundan oyunculuklarına büyük bir hayal kırıklığı! Schwarzenegger’in bu defa rol almadığı filmin oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King ve hip-hop sanatçısı Curtis Jackson gibi isimler yer alıyor.

KURTARICI RAY...

Filmde, yüksek güvenlikli hapishaneden kurtulan Ray Breslin (Sylvester Stallone) bu defa kendi güvenlik şirketini kurmuştur. Takımıyla birlikte, Çeçenistan’da bile operasyon yapıp hususi müşterilerinin hayatlarını kurtarmaktadır. Ancak bir gün güvenlik ekibinin dövüş ustası Shu, kuzenini korumak durumunda kalır. Zira bir teknoloji dâhisi olan kuzeni, bütün dijital sistemlere sızmaya imkân sağlayan bir uydu bulmuş, peşine de şirketini ele geçirmek isteyen Avrupalılar düşmüştür.

HAYVANAT BAHÇESİ!

Ancak tehlikeli düşmanlar, kuzeniyle birlikte Shu’yu da alt edip, Hades isimli tekno-terör labirentine hapsederler. Robotlarla korunup nerede olduğu bilinmeyen bu hapishanede, dünyanın etkili adamları mahkûmdur. Ustası Ray Breslin’in kendisine öğrettiklerini hatırlayan Shu, “hayvanat bahçesi” denilen bu hapishaneden çıkmak için bir kaçış planı yapmaya çalışır. Fakat bu esnada ekibin diğer elemanları da labirente düşer. Duruma el koyan Ray Breslin, dünyanın en iyi gizli hapishanesine girip, kaçırılan takım arkadaşlarını canlı olarak kurtarmanın mücadelesini verir.

Kavgayı bırak Rocky!

Hollywood’un efsane oyuncularını eski hâlleriyle bugüne taşımaya çalışmak bazen başarı getirebiliyor; The Expendables’da bunu gördük. Ancak her zaman kedi bal yemiyor. Nitekim “Kaçış Planı 2’’de de vaziyet böyle. Film, zayıf hikâyesinin yanı sıra havada duran senaryosuyla da beklenenin çok altında kalıyor. 90’lı yılların aksiyon filmlerini akıllara getiren “Kaçış Planı 2”, birçok yönden yapmacık kalıyor. Filmde özellikle Xiaoming Huang’ın merkezinde olduğu dövüş koreografileri görülmeye değer. Ancak Rocky filmlerinden hatırladığımız 71 yaşındaki bir oyuncuyu yakın dövüş sahnelerine dâhil etmek çok fazla sırıtıyor. Zaten oyunculuklar da vasatın altında kalıyor. Film “Stallone, hareketli rollere artık son vermeli” fikrini doğuruyor.

Ancak hâl böyle olsa bile, “Kaçış Planı 2” dövüş ve aksiyon meraklılarını kendine çekebilir. Finalde üçüncü filminin çekileceğine dair mesajlar verilmiş, umarın ilk filmin kalitesine geri dönülür.

Yüzbaşı Serdar gizli operasyonda

Yönetmenliğini daha önce çektiği kısa metraj filmlerle tanınan Onur Yiğit’in yaptığı “T.İ.M” Türkiye’nin sıcak aktüalitesinden ilham alan bir savaş filmi... Başrollerini Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır, Hatice Kalit ve Adem Muriç’in paylaştığı filmde, Serdar Yıldırım adlı yüzbaşının başında olduğu gizli bir askerî operasyon mevzu ediliyor. Özel kuvvetlerde vazife yapan yüzbaşı Serdar, Dağlıca’da telsizleri kapatarak yaptığı operasyonda, 16 silah arkadaşını kaybeder. Emre itaatsizlik ettiği için de vazifeden alınır. Fakat daha sonra gizli bir operasyon için seçkin asker ve polislerden oluşan özel bir ekibin başına geçmesi istenir. Vazifeyi kabul eden asker, şehit olan silah arkadaşlarının intikamı için çetin bir mücadeleye girişir. “T.İ.M” Musul Büyükelçisi’nin kaçırılması ve 15 Temmuz gibi yakın tarihin büyük hadiselerine temas ediyor. Hamaset düzeyinin yüksek olduğu filmde, genç oyunculuklara yaslanılıyor.

Damat, elim sende!



Çocukluğunuzda oynadığınız oyunları hiç bırakmayıp yetişkinliğinizde de arkadaşlarınızla oynamaya devam etseydiniz ne olurdu? Yönetmen Jeff Tomsic’in “Yakalandın!” (Tag) filmi işte bu soruya cevap veriyor. 2013 yılında bir gazetede çıkan makaleye dayanan film, elim sende oyununu yaşları ilerlemesine rağmen oynayan bir arkadaş grubunu merkezine alıyor. Filmin başrollerinde Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress, Isla Fisher, R. Jones ve Jeremy Renner var.

“Yakalandın!” filminin hikâyesi ise şöyle: Son derece rekabetçi beş arkadaş, her yıl bir ay boyunca, ilkokul birinci sınıftan beri oynadıkları elim sende oyunu için ter dökerler. Çocukluk dostluklarını canlı tuttukları bu oyun için işlerini ve ailelerini bir kenara bırakarak birbirlerini yenmeye çalışırlar. Oyun en son, hiç yenilmemiş olan Jerry Pierce’in düğününe denk gelir. Namağlup damat namzeti, kolay bir hedef gibi gözükmektedir ancak arkadaşlarının planlarına karşı hazırlıklıdır. Beş arkadaş en iyi olmak için kılık değiştirmekten mancınıkla atlamaya, parkurdan bubi tuzağına türlü türlü kaoslar meydana getirirler...

Yollarda bulurum seni...

Usta yönetmen Paolo Virzì’den sıcak bir yol hikâyesi... Başrollerinde Helen Mirren ve Donald Sutherland’ın yer aldığı “Karavan”, hayatlarının son baharında sıra dışı bir seyahate çıkan hasta bir çifti merkezine alıyor. Ella ve John, bir gün karavanlarıyla yollara düşerler. ‘Gitmeyin’ diyen evlatlarını da dinlemezler. Başlarına gelen tatlı talihsizlikleri her zamanki gibi birlikte atlatan Ella ve John, seyahatleri boyunca hayatı ve birbirlerine olan tutkularını yeniden keşfederler. Çift, karavanlarında geçirdikleri her günü hayata atılan çalım olarak görürler.