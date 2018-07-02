Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam bilim tarihini aydınlatan ve önceki gün hayata gözlerini kapayan ilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Almanya tarafından el koyulan eserleri kurtarılmayı bekliyor. Prof. Dr. Sezgin’in kendi çabalarıyla topladığı binlerce eserine, geçtiğimiz yıllarda Alman Devleti tarafından “millî kültür mirası” denilerek Frankfurt Havaalanı’nda el konulmuştu. 25 bin cilt ve 300 el yazması kitaptan oluşan eserlerin 3’te 2’si Türkiye’ye getirilemedi. Durum, Alman mahkemelerine de taşındı. Fakat bir müddettir devam eden mahkeme sebebiyle Alman mercileri Prof. Dr. Sezgin’e ait kitapların sınır dışına çıkarılmasına izin vermiyor.

Nadir eserler için en son geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Fakat teşebbüsler henüz neticeye ulaşmadı. Sezgin’in vefatıyla alakalı açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş “Kitapların Türkiye’ye getirilmesi için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” sözünü verdi. Kitapların akıbetinin önümüzdeki haftalarda belli olacağı tahmin ediliyor. Prof. Dr. Sezgin, el konulan eserleriyle 16 ciltlik İslam-Arap Bilim Tarihi kitabının 17. cildini kaleme almak istiyordu. Merhum ilim adamı, dokümanlarına ulaşamayınca hayalini de gerçekleştiremedi.