Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de neşredilen edebiyat dergileri yeni sayılarında, yakın zamanlarda kaybettiğimiz isimlere ayrılmış kapak konularıyla okuyucularının karşısına çıktı. Türk Edebiyatı dergisi Mayıs ayında vefat eden yazar Mehmed Niyazi Özdemir’i dosya konusu olarak sayfalarına taşıyor. Dergide altmış yıllık dostu Mehmed Niyazi’yi anlatan Özer Ravanoğlu, yazarın gençlik yıllarında verdiği mücadelelere temas ediyor. Mehmed Niyazi’yi yakından tanıyanlardan Ahmet Koçak ve Ahmed Güner Sayar da makaleleriyle merhumun şahsiyetine dair az bilinen şeyleri okuyucuya aktarıyor. Türk Edebiyatı dergisi, geçtiğimiz aylarda vefat eden sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice’yi de unutmuyor; dergide Eyice ile yapılmış son röportaj yer alıyor. Yarın Dergisi ise İslamcı yazar Mustafa Kutlu özel sayısı ile raflardaki yerini alıyor. Dergi, Kutlu’nun Mehmed Niyazi’nin ilk romanı hakkında 40 sene önce yayımlanan yazısını edebiyatseverlere hatırlatıyor. Selçuk Küpçük, Fatih Yalçın ve Lütfü Şehsuvaroğlu gibi isimler de çeşitli yazılarla Kutlu’yu ve eserlerini değerlendiriyor. Arka Kapak dergisi de otuz dördüncü sayısında “İspanya’nın ruhu” olarak sayılan Cervantes’in unutulmaz karakteri Don Kişot’u merkezine alıyor.