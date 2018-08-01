Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Los Angelas şehrinde yaşayan başarılı yönetmenin Hollywood Stüdyoları prodüksiyonuyla çekilen “Troy the Odyssey” filmi Japonya, Çin ve Avrupa ülkelerinde gösterime girdi. Bahsi geçen film ayrıca global internet televizyon ağı Netflix’de de yayınlanmaya başladı.