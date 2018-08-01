ABD’nin Los Angelas şehrinde yaşayan başarılı yönetmenin Hollywood Stüdyoları prodüksiyonuyla çekilen “Troy the Odyssey” filmi Japonya, Çin ve Avrupa ülkelerinde gösterime girdi. Bahsi geçen film ayrıca global internet televizyon ağı Netflix’de de yayınlanmaya başladı.
Türk yönetmenin filmi tüm dünyada
01.08.2018 - 05:08 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 05:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk yönetmen Tekin Girgin, son filmi “Troy The Odyssey” ile gündemde.
Etiketler : Troy The Odyssey,netflix,
574278 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/574278.aspx
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