Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksiyon filmlerinde görmeye pek alışkın olmadığımız Hollywood’un iki gözde kadın oyuncusu, erkeklerin zorlu dünyasına adım atıyor. Daha ziyade çektiği dizilerle tanınan Susanna Fogel’in yönetmenliğini yaptığı “Beni Satan Casus” filmi Mila Kunis ve Kate McKinnon’ı bir araya getiriyor. Filmde iki kadının, iki günlük global bir macerası işleniyor.

İŞLER KARIŞACAK

Oldukça zeki bir kadın olan Audrey ile iyi niyetli Morgan, iki yakın arkadaştır. Onların Los Angeles’ta sürdürdükleri sıradan hayatları, Audrey’in eski erkek arkadaşının geri dönüşüyle karışır. Audrey’i kısa bir müddet önce mesajla terk eden Drew, aslında bir casustur ve peşinde tehlikeli adamlar vardır. İki kadın, bu adam yüzünden istemedikleri bir maceranın içine düşerler. Planları dışında başka güçleri olmayan Audrey ve Morgan, Avrupa başkentlerinde, onlara yardım etmek veya onları öldürmek isteyen çok sayıda gizli görevli tarafından kovalanırlar. İki kadın, ait olmadıkları bir dünyada silahlı çatışmalar, araba kovalamacaları ve cesur kaçışların dünyasında gezinmeyi öğrenirler. Bu arada birbirleri dışında kimseye güvenemeyeceklerinin de farkındadırlar. Ancak büyük bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için çok az zamanları vardır.