Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan oyunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanı sıra yaklaşık bin 500 kişi seyretti. Bodrum Antik Tiyatro’daki gösteride Don Kişot’u Alkış Peker, Kitri’yi Büşra Ay, Basilio’yu Erhan Güzel, Sancho Panza’yı Ürün İndere canlandırdı. Yaklaşık 40 kişilik ekibin sahne aldığı gösteriyi Ludwig Minkus’un müzikleri ile Marius Petipa’nın koreografisi ile Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu. İki perdeden oluşan ve 100 dakika süren bale, izleyenleri yel değirmenlerine karşı savaşan Don Kişot’un hayal dünyasına götürdü. 16’ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 15 Ağustos’ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından ‘Frida’ balesinin sahnelenmesiyle sona erecek.