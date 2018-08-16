Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaretçilerini Kâbe-i şerif bölgesinin 3 boyutlu haritası ile karşılayan müze, Osmanlı padişahları tarafından yaptırılan ve bugün artık ne yazık ki kullanılmayan eserlere ev sahipliği yapıyor. En çok dikkat çeken eserler arasında ise yine Osmanlıdan kalma ahşap minber, Hacer'ül esved taşının bakır muhafazaları, Makam-ı İbrahim'in pirinçten yapılmış eski muhafazası, Memlük (Mısır) Sultanı Berkok zamanından kalma taş kitabeler, Osmanlı döneminde III. Murat Han'ın yaptırdığı taş oyma ve eski Kâbe kapıları yer alıyor. Neredeyse tüm ziyaretçiler bu özel ahşap kapıların ve eski zemzem kuyusunun önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Müze aynı zamanda güneş saati, minare ve kubbe alemleri gibi eserlerle Türkleri hafızalara getiriyor. Duvarları süsleyen fotoğraflar ise Kâbe’nin 120 yıl öncesinden günümüze kadar gelerek yakın tarihini gözler önüne seriyor. Sergilenen eserler arasında Sevgili Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'den çıkartılan mihrap çerçeveleri, cami bahçesinde yer alan eski tip lambalar da yer alıyor. Müze ziyaretleri, Suudi makamların kararı ile gruplar hâlinde ve randevulu sistemle kabul ediliyor.