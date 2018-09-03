Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde yapılacak faaliyet, İstanbul’un mühim plakçılarıyla plakseverleri ağırlayacak. 2015’te hayatını kaybeden Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşının da kutlanacağı etkinlikte, sanatçının plaklarının yanı sıra 1967 model Anadol marka arabası da yer alacak. Plak Günleri çerçevesinde pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik müzik türlerindeki taş plaklar çalınacak. İlk gün Gözyaşı Çetesi konseriyle radyocu Gülşah Güray ve Kanat Atkaya’nın “Radyocular Plakları Anlatıyor” mülakatı yapılacak.